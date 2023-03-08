استجابة لصدى البلد..البيئة تزيل أكوام القمامة التي تحاصر مركز طبي سيجر بطنطا

في استجابة سريعة لما تم نشره في “صدى البلد“ تحت عنوان "القمامة تحاصر مركز طبي سيجر بطنطا وتهدد صحة المرضى" قام المهندس عمرو دغيدي مدير إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بالغربية بالتحرك الفوري والسريع بالتنسيق مع الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا لإزالة كافة التراكمات الموجودة بجوار المركز الطبي بسيجر وعلي الفور تم الدفع بمعدات جهاز النظافة، وأسفرت جهود الحملة عن رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بالمكان.

جاء ذلك بعد أن استغاث سكان منطقة سيجر - التابعة لحي أول طنطا– بمحافظة الغربية، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض.

وفي هذا الإطار، سادت حالة من الاستياء بين سكان منطقة سيجر - التابة لحي اول طنطا - فى محافظة الغربية ، بسبب تضررهم من انتشار أكوام القمامة، وخوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض .

وقال الدكتور ياسر عبد العزيز ، في استغاثته لخدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "نعاني من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا وتؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة،بجوار سور المركز الطبي سيجر بحي اول طنطا ، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأَضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان، مع العلم أننا ندفع رسوم نظافة باستمرار.. فأين هي النظافة؟".

وتابع: "لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات ".

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين في محافظة قنا ، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة.

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