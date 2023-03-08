لأول مرة في البحر الأحمر..إجراء جراحة لاستئصال غدة درقية بمستشفى الغردقة العام

قام الدكتور أحمد شاكر أستاذ الجراحة العامة بجامعة الأزهر وبمساعدة فريق طبي متميز من أطباء الجراحة والتخدير والتمريض بتنفيذ عملية استئصال غدة درقية لسيدة تبلغ من العمر ٣٨ عامًا وذلك إستمراراً لإنجازات مستشفي الغردقة العام في إجراء الجراحات الكبرى .

كما نجح قسم جراحة التجميل بقيادة الدكتور عصام بهجت أستاذ جراحة التجميل والوجه والفكين بجامعة جنوب الوادي في اجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 40 عاما يعاني من قطع الأوتار الباسطة اصبع السبابة والوسطي مع فقدان جزء من الجلد والأنسجة الرخوة ووجود عظام مكشوفة حيث تم إصلاح الأوتار وتغطية اليد بواسطة شريحة جلديه دمويه وعملية أخرى لمريض يبلغ من العمر 25 عاما يعاني من تهتك شديد بالوتر الباسط اصبع السبابه مع فقدان جزء من الوتر وقد تم إجراء عملية جراحية لإصلاح الوتر بواسطة رقعة وترية وعملية لمريض آخر يبلغ من العمر 21 عاما نتيجة حادث سير يعاني من جرح متهتك بالوجه وكسور مفتته بعظام الوجه والجدار الخارجي للعين اليسري ضاغط علي العين وقد تم إجراء عملية جراحيه لتثببيت الكسور بواسطة شرائح ومسامير معدنية

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن البحر الأحمر شهدت تطوراً كبيراً في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف مدنها ، بناءاً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مشيداً بالأداء المتميز أطباء مستشفى الغردقة العام ، والمجهود المبذول من الدكتورة رشا عادل مدير عام ادارة الطب العلاجي والدكتور عمرو عادل مدير ادارة المستشفيات بالمديرية والدكتور جمال مغربي مدير مستشفى الغردقة العام ، لإنجاح هذه العمليات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين