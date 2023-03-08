المخدرات في العربية.. تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم 2 كيلو شابو بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو، وأثبتت التحريات إتخاذهم من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار تشكيل عصابي.

مكون من كل من المدعو (حماده ع ع- 32 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- والسابق إتهامه فـي العديد من القضايا أخرهم مخدرات، ومحمد ا م ا- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، ومحمد ف ا ع- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج).

باتجارهم في المواد المُخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشاة، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي، والتي تم ضبطهم أثناء استقلالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين إنذار ومراقبة وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.