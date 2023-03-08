أول تعليق من أحمد فتوح بعد مباراة الزمالك والترجي .. شاهد

شارك لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح صورة له من مباراة فريقه أمام الترجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلّق “فتوح” علي الصورة: "الحمد لله".

وفي صعيد آخر، أكد محمود أبوالدهب محلل برنامج "البريمو" أن أحمد فتوح لاعب كبير ومهم داخل تشكيل نادي الزمالك وكان يشارك بصفة أساسية في المباريات القادمة.

وقال محمود أبو الدهب عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "عودة أحمد فتوح من جديد للمشاركة في مباريات الزمالك مكسب كبير للفريق والجهاز الفني خاصة في مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "من وجهة نظري أن أحمد فتوح من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في أفريقيا وليس مصر فقط ".