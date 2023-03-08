رفقة بوكيه ورد كبير .. ياسمين صبري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين متابعتها صور جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بملابس رياضية، لكن رفقة بوكية كبير من الورد.

وأثار احتفال الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها، حالة من الجدل، بين جمهور السوشيال ميديا؛ حيث أنها المرة الخامسة في هذا العام التي تحتفل بعيد ميلاها.

ونشرت ياسمين صبري، صور جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستانا أسود اللون، بجوار هدية خاصة، وكتبت على الصور «عيد الميلاد رقم 5».

وحرصت ياسمين صبري على أن تكون إطلالتها جميلة وأنيقة وفى نفس الوقت بسيطة حيث ارتدت فستانا أسودا بتصميم هادئ وبسيط وتركت شعرها منسدلا ومموج قليلا وارتدت قرطا من اللون الأزرق والفضى.