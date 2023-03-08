مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء الموافق 8-3-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي أبرزها مباراتي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتوتنهام أمام ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما سيلعب فريقي فيوتشر وبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد ميلان – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت إتش دي 1

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء - على قناة بي إن سبورت اتش دي 2

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية

الاتحاد المنستيري ضد مازيمبي – الساعة 3 عصرا

مارومو جالانتس ضد اتحاد الجزائر– الساعة 3 عصرا

أسكو كارا ضد بيراميدز– الساعة 4 عصرا

يانغ أفريكانز ضد ريال باماكو– الساعة 6 مساء

ريفرز يونايتد ضد موتيما بيمبي– الساعة 6 مساء

الأخضر ضد سانت إيلوي لوبوبو– الساعة 6 مساء

ديابل نوار ضد أسيك ميموزا– الساعة 9 مساء

فيوتشر ضد الجيش الملكي - الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد فاركو– الساعة 6 مساء - على قناة أون تايم سبورت 1