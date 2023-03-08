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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوسع في المساحات الخضراء.. بدء زراعة 100 مليون شجرة بدمياط |شاهد

زرع الاشجار
زرع الاشجار

استلمت مراكز شباب دمياط شجرًا مثمرًا لزراعته بالمراكز المختلفة بمحافظة دمياط، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

 ونفذ معسكر تشجير بمركز شباب كفر الغاب التابع لإدارة فرع كفر البطيخ، مركز شباب مدينة الروضة التابع لإدارة فرع الروضة، مركز شباب الوسطاني، تفتيش ثاني التابعين لإدارة فرع كفر سعد، بهدف تحسين المناخ والحد من الاحتباس الحراري.

وتهدف المبادرة إلى التوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء وأيضًا الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، يذكر أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، وفى إطار قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2023.

 

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بمليون و100 ألف جنيه في دمياط

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دمياط وزير الشباب وزير الشباب والرياضة المبادرة الرئاسية محافظ دمياط التغيرات المناخية منال عوض محافظ دمياط أعمال المبادرة الرئاسية

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