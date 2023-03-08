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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاتجاهات الحديثة لمنتجات غذائية أفضل وأكثر.. ندوة بالمعهد القومي للبحوث الأسبوع المقبل

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

عقد المركز القومي للبحوث في إطار اهتمامه بقضايا البحث العلمي في مصر لما لها من آثار عظيمة على قضايا التنمية والتطوير في شتى نواحي الحياة ، ندوة قسم الصناعات الغذائية بعنوان " الاتجاهات الحديثة لمنتجات غذائية أفضل واكثر "بالقاعة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023 تحت رعاية الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث . 

 

 

وأوضح أنه من اهم هذه القضايا الغذاء والتغذية ويعتبر معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث من اهم الجهات المنوط بها التصدي لهذه القضايا وايجاد افضل السبل لحلها وتحسينها وتطويرها لتكون على افضل ما يكون.

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وأشار إلى انه لم تعد النظرة للغذاء والصناعات الغذائية كما كانت من ذي قبل بغرض مد الإنسان باحتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة بل تجاوزت ذلك بكثير واصبح الغذاء مؤشر للصحة الجيدة والحفاظ عليها في كل الأعمار وفي مختلف مراحل عمر الأنسان وتجنب ان يصبح الغذاء سببا او مصدرا لمرض الانسان او لزيادة معاناته من الأمراض لذلك كان من الأهمية بمكان تجهيز الغذاء وإعداده بصوره تجعله مناسبا للجميع سليم او مريض صغير او كبير وصار يمكن القول اننا يمكن ان نعتبر في بعض الأحوا  أن الغذاء دواء يمكنه أن يشفي او يحمي الأنسان من العديد من المراض لذلك ظهرت تعبيرات و انواع عديدة تحت مسمي األغذية الوظيفية مثل الاغذية العالجية والأغذية الخاصة بمرضى السكر وضغط الدم وكبار السن والرضع والاطفال والتغذية المدرسية في األعمار السنية المختلفة وغيرها من اشكال التغذية التي تهتم بتجهيز وصناعة الغذاء المناسب لظروف الأنسان من صحة ومرض وفي مراحل العمر المختلفة. 
 

المركز القومى للبحوث قسم الصناعات الغذائية التنمية والتطوير دكتور حسين درويش Jobs Education

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