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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

احسبيها بالقرش.. برلمانية توجه رسالة إلى نساء مصر في عيد المرأة العالمي

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

وجهت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسالة إلى كل نساء مصر فى عيد المرأة العالمى الذي يوافق اليوم 8 مارس.

وقالت عبلة الألفى فى رسالتها بعنوان: "إلي كل نساء مصر.. التحدي الاقتصادي والقضية السكانية مسئوليتكم.. مصر أمانة في أيديكم.. اليوم 8 مارس عيد كل إمرأة علي مستوي العالم علي وجه الكرة الأرضية.. بس خلوني هنا أكلم كل إمراة مصرية بمنتهي الخصوصية، أكلم عمود الخيمة ووزير المالية، الحضن الكبير للأسرة المصرية، الستر والغطاء من قسوة الحياة اليومية والأمان من الأيام الجاية".

وتابعت فى رسالتها: “وفي يوم عيدك لازم أقول لك إن السنة دي غير كل السنين الثانية وكل السنين الجايه.. السنة دي مصر قررت تواجه وبكل حسم المشكلة الأزلية في الاقتصاد والخصائص السكانية فكلاهما وجهين لعملة واحدة وكلاهما لن يكون لهم حل إلا بدعم كل مواطن مصري وده هيكون في أعظم صورة من خلالك انتي… انتي الأم والزوجة والصديقة والحبيبة وراعية الأسرة المصرية علشان كده بوجه لك همسة في يوم عيدك”.

واستطردت: “البلد دي أمانة، حاضرها محتاجك ومحتاج وقفتك بعقلك المدبر وفكرك الاقتصادي اللي يقف اعتي خبراء الاقتصاد أمامه عاجزين مصر أمانة واليومين دول تحدي، احسبيها بالقرش وما تصرفيش إلا في المطلوب والضروري.. وأولادك هم مستقبلها، هم رجالها ونساءها هم بكره اللي جاي”.

وقالت: "انتي اللي بتحملي وتتحملي وتولدي وتربي وتسهري… انتي من اللقمه بتوفري علشان ولادك يناموا شبعانين وعلشان كده عندك البداية ومعاكي كل الحكاي.. استثمري فيهم.. استعدي للحمل من قبله بسنة، حصني ابنك وبنتك بالحديد وحمص الفوليك علي الاقل لمده ٦ شهور.

واوعي تفكري تحملي قبل ما تستعدي تمام، وفي الحمل اوعي تنسي ان ابنك/بنتك داخل رحمك حساكي وبتسمعك وبتشمك وبتسمع دقات قلبك وتحس لمسه ايدك علي بطنك".

وأضافت: “وإياكي تقرري غير الولادة الطبيعية ما تحرميهاش تمر من المجري الطبيعي ، مش عايزين ربو ولا توحد ولا حساسية ولا سمنه بلاش القيصرية لان اولادنا مش عايزين نتحرم منهم ويدخلوا الحضانات ولا عايزين لا قدر الله نفقدهم للأبد.. وأول ما تشوف النور ضميها علي جلدك واحضنيها من اول ساعة واديها وقت لما تاخد اول رضعه لان دي قبلة الحياة ليها.. ارعيهم في السنتين الاولي بالتغذية السليمة والتربية الايجابية والرعاية التطورية”.

وتابعت: "اعرفي انهم بيتعلموا في كل ثانيه ومحتاجين ليكي تحميهم من الخطر اللي مش بيعرفوا يقدروه .. باعدي بين الحملين بـ3- 4 سنين مش عايزين ضرر ليكي ولا لابنك او بنتك.. مش عايزين توحد ولا تقزم ولا متاعب نفسية.. كمان في همسة ثانية، نبعد عن جواز الاقارب لو مش عايزين عيوب خلقية".

واختتمت رسالتها قائلة: “وعلمي أولادك وحافظي علي مستقبلهم والجواز مش قبل 20 سنة علشان ينضجوا كويس ويقدروا يربوا عيالهم.. بلادنا في تحدي كبير وانتي المسئول الأول والأخير.. مصر بتتطلع ليكي بكل الأمل والرجاء.. انتي الملاز والعطاء.. انتي كل بكرة وكل المستقبل وكل الرجاء.. كل سنة وانتي طيبة يا بهية يا كل أم مصرية”.

النائبة عبلة الألفي عيد المرأة العالمي نساء مصر التحدي الاقتصادي القضية السكانية

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