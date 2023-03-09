تشكيل عصابي يواجه عقوبة المشدد بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بإتجار تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

في سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم ربة منزل، تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مُتخذين من دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.