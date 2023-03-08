بعثة فريق الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى جنوب أفريقيا

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي استعداداً للسفر إلي جنوب أفريقيا، لملاقاة صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي عبر مبني الركاب رقم 3، وتغادر البعثة علي متن طائرة خاصة في تمام الساعة الثانية ظهراً متجهة إلى جنوب أفريقيا.

وينوى الأهلي السفر إلى جنوب أفريقيا والبقاء فيها عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز المقرر لها 11 مارس الجاري في دور المجموعات، ثم التوجه منها إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجاري فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلي بمواجهة الهلال السوداني بالقاهرة.

ويتخلف عن السفر مع بعثة الاهلى كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود متولى وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية بسبب الإصابة.

ويحتل الاهلى المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.