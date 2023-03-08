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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسئول عن مخزن فلاتر سيارات بدون ترخيص بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع وطباعة فلاتر السيارات كائن  بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كمية كبيرة من فلاتر السيارات بدون بيانات تفيد بلد المنشأ وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (32,760 فلتر زيت سيارة أنواع مختلفة - 22,000 غلاف خارجى ورقى أنواع مختلفة).

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخزن السيارات مديرية امن القاهرة امن القاهرة فلاتر السيارات

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