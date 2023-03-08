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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خصم 4600 جنيه على أقوى موبايل Google Pixel..حيلة بـ واتساب لإرسال الصور بجودتها الأصلية

أخبار التكنولوجيا//خصم
أخبار التكنولوجيا//خصم 4600 جنيه على أقوى موبايل Google Pix

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ لون شبابي جذاب.. طراز جديد ينضم لعائلة iPhone من آبل |شاهد

 

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 بلس، بـ لون أصفر جذاب، وينضم هذا الطراز إلى عائلة iPhone الخاصة بالشركة لهذا العام، ليصبح بذلك الهاتفين متاحيين في 6 ألوان رائعة.

 

هاتف 5G من سامسونج ينضم لأسرة Galaxy.. إليك سعره ومواصفاته

 

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق جيل جديد من عائلة Galaxy، والتي تتضمن هاتف أندرويد بسعر منافس، مجهز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

 

إمكانياته جبارة.. هاتف متطور من OnePlus بسعر منافس جدا

 

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الجيل الثاني من سلسلة Ace المتميزة، والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والإمكانيات القوية، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.

 

حيلة بـ واتساب لإرسال الصور بجودتها الأصلية.. تعرف عليها

 

تقدم خدمة واتساب WhatsApp، وهي منصة مراسلة تابعة لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، العديد من الميزات والتحسينات الجديدة بين الحين والآخر لتحسين تجربة المستخدم.

 

بـ 4900 جنيه.. هاتف منافس من ريلمي يقهر آيفون

 

أطلقت العلامة التجارية للهواتف الذكية ريلمي Realme، هاتفا ذكيا جديدا من سلسلة (C)، يطلق عليه اسم Realme C55، وقد ظهر الهاتف رسميا في إندونيسيا، ومن بين الميزات الأخرى التي يجلبها الهاتف شاشة صغيرة تشبة الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون 14 برو من آبل Apple.

 

خصم 4600 جنيه على أقوى موبايل Google Pixel

 

يعتبر هاتف جوجل بكسل Google Pixel  هو واحد من أوائل مشاريع جوجل فى الهواتف الذكية حيث من الواضح أن جوجل اعملت بشكل كبير جدا على التصميم ليخرج بشكل رائع و متميز .

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