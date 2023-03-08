أخبار التكنولوجيا|خصم 4600 جنيه على أقوى موبايل Google Pixel..حيلة بـ واتساب لإرسال الصور بجودتها الأصلية

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 بلس، بـ لون أصفر جذاب، وينضم هذا الطراز إلى عائلة iPhone الخاصة بالشركة لهذا العام، ليصبح بذلك الهاتفين متاحيين في 6 ألوان رائعة.

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق جيل جديد من عائلة Galaxy، والتي تتضمن هاتف أندرويد بسعر منافس، مجهز بمواصفات وكاميرات ممتازة ويعمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الجيل الثاني من سلسلة Ace المتميزة، والذي يتمتع بمجموعة من الخصائص والإمكانيات القوية، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.

تقدم خدمة واتساب WhatsApp، وهي منصة مراسلة تابعة لشركة "ميتا" Meta الأمريكية، العديد من الميزات والتحسينات الجديدة بين الحين والآخر لتحسين تجربة المستخدم.

أطلقت العلامة التجارية للهواتف الذكية ريلمي Realme، هاتفا ذكيا جديدا من سلسلة (C)، يطلق عليه اسم Realme C55، وقد ظهر الهاتف رسميا في إندونيسيا، ومن بين الميزات الأخرى التي يجلبها الهاتف شاشة صغيرة تشبة الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون 14 برو من آبل Apple.

يعتبر هاتف جوجل بكسل Google Pixel هو واحد من أوائل مشاريع جوجل فى الهواتف الذكية حيث من الواضح أن جوجل اعملت بشكل كبير جدا على التصميم ليخرج بشكل رائع و متميز .