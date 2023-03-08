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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يدرس استمرار محمد صبحي لحراسة المرمى أمام إنبي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن البرتغالي فيريرا يدرس استمرار محمد صبحي حارس المرمى في التشكيل الأساسي خلال مباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن الحارس نال إشادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض بعد مشاركته في مباراتي بيراميدز في الدوري والترجي في دوري أبطال أفريقيا.


وفاز الزمالك  على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته عصر غد الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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