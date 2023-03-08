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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة النواب: المرأة عززت دورها المجتمعي في عهد السيسي

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام، يمثل فرصة لتكريم المرأة وإحياء الذكرى والنضال الذي قادته النساء للحصول على حقوقهن وتحسين أوضاعهن في المجتمع وهو يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة ومساهماتها في المجتمع والاقتصاد والثقافة.

وتابع عوض الله فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هذا اليوم يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة على مدى التاريخ، وكذلك لتذكير المجتمع بالمزيد من العمل الذي يجب القيام به لتحسين أوضاع المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة يعد عصر الرئيس السيسي في مصر فترة مهمة جدًا في تاريخ البلاد، حيث شهدت المرأة في هذه الفترة العديد من التحولات والمكتسبات التي ساعدت في تعزيز دورها في المجتمع وتحسين حياتها.

وأوضح عوض الله أنه في فترة الرئيس السيسي، شهدت المرأة المصرية زيادة كبيرة في مشاركتها في الحياة العامة فقد تم تعيين عدد كبير من النساء في المناصب الحكومية والبرلمانية، وزادت نسبة مشاركتهن في الاقتصاد وسوق العمل ، وتم العمل على تمكين المرأة الريفية وتوفير الفرص الاقتصادية لها، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنمية المناطق الريفية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشف رئيس لجنة الطاقة والبيئة ، شهدت الخدمات الطبية المقدمة للمرأة في مصر تحسنًا كبيرًا، حيث تم تعزيز الجهود لتوفير خدمات طبية عالية الجودة والمتاحة للجميع وتم  إطلاق عدد من المبادرات الصحية الهامة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية للنساء، مثل مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياة كريمة"،كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية للمرأة في المناطق النائية والمحرومة عن طريق إطلاق مبادرات للتوعية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتنقلة، وكذلك تشجيع الأطباء والممرضين على العمل في هذه المناطق وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى توفير خدمات صحية خاصة بالمرأة،  في مجالات مثل الصحة الإنجابية والكشف عن سرطان الثدي.

وقال عوض الله :النساء يثبتن يومًا بعد يوم أنهن قادرات على تحقيق النجاح والتأثير الإيجابي في المجتمعات التي يعيشن فيها، فالنساء يمثلن نسبة كبيرة من القوى العاملة في جميع أنحاء العالم، ويعملن على تغيير العالم من خلال مشاركتهن في العمل الإنساني والتطوعي والسياسي..

وثمن عوض الله الدور الذي تقوم به كل امرأة فى أسرتها ومجتمعها موجها التحية لكل امرأة مكافحة، صامدة، تمتلك من الإرادة والصمود والقوة في مواجهة التحديات وتجاوزها، وهي قادرة على تحقيق النجاح والإنجازات في مختلف المجالات بفضل مهاراتها ومواهبها وإرادتها القوي.

النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم العالمي للمرأة الرئيس السيسي المرأة المصرية

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