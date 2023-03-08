ينافس Oppo Find N2 Flip..أعرف مواصفات هاتف Vivo X Flip القابل للطي

تستعد شركة فيفو Vivo الصينية لإطلاق هاتف قابل للطي جديد باسم تجاري Vivo X Flip ، من خلال مؤتمر صحفي في الصين الشهر المقبل.

وفقا لتقرير gizmochina، على الرغم من أن "فيفو" لم تكشف عن تفاصيل ومواصفات الهاتف المنتظر، إلا أن كل بياناته بالفعل تسريب لوسائل الإعلام، و سيتم تشغيل فيفو إكس فليب من خلال معاج وحدة مركزية من كوالكوم شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول.

Vivo X Flip

مواصفات هاتف Vivo X Flip

المعالج المستخدم والشريحة هي نفسها التي تعمل تحت غطاء هاتف Vivo X Fold + ، وسيكون معالج موبايل فيفو Vivo X Flip مقترن بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت روم، ومع ذلك ، فإن الجانب الأكثر إثارة ونقطة البيع المركزية هو إعداد الكاميرا.

وفقًا لتفاصيل مسربة من مصادر موثوقة وعلى إطلاع بتفاصيل المنتج الجديد، سيحتوي فيفو Vivo X Flip على وحدة كاميرات مزدوجة في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة من Sony IMX866 الرئيسية ومستشعر آخر ثانوي بدقة 12 ميجابيكسل سيكون سوني IMX663 بفتحة عدسة فائقة الاتساع.

Vivo X Flip

ستحمل الكاميرات الخلفية توقيع العلامة التجارية الموثوقة Zeiss، وهي ميزة تتمتع بها أجهزة فيفو Vivo الرئيسية الأخرى. ستكون هناك أيضًا كاميرا إضافية سيلفي في الواجهة الأمامية ولكن حتى الآن من غير المعروفة دقتها أو جودتها.

فيما يتعلق بشاشة العرض ستكون بحجم 6.8 بوصة تقدم جودة FHD + مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز. ستكون نسبة العرض إلى الارتفاع للهاتف أكثر رشاقة من موبايل Moto Razr موديل 2022، ولكن ليس بنفس رشاقة سامسونج Galaxy Z Flip4. وعلى الأرجح ستكون مطابقة إلى حد كبير مع شاشة عرض Oppo Find N2 Flip مقاس 6.8 بوصة بدقة 1،080 × 2،520 بيكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9.

يشاع أيضًا أن Vivo X Flip يحتوي على بطارية سعة 4400 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات ، مما يجعله أحد أقوى الهواتف القابلة للطي في السوق. سيأتي الهاتف أيضًا بمستشعر بصمات أصابع مثبت على جانب الشاشة، والذي من المحتمل أن يكون مدمجًا في زر التشغيل والطاقة.

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن Vivo X Flip في الصين شهر إبريل، مع البدء في عمل دعائية وإعلانات تشويقية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أيضًا الإعلان عن Vivo X Fold 2 ، الذي سيأتي بمعالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 ، قريبًا.