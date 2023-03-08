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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأغلى عالميا.. أسعار العملات العربية في مصر بختام الأربعاء

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 مارس  2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.32 جنيه

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك  الأهلي:هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا لنحو 96.69جنيه للشراء و100.32جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك الأهلي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

 

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البنك المركزي يحذر المواطنين من الاستثمار في العملات المشفرة

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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-3-2023


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 96.69 جنيه للشراء و 100.32جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى بنك مصر نحو  8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 100.26جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع .

 

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

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