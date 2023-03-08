عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بيوم المرأة العالمي بكافة مواقعه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة ا.د. وليد قانوش برنامجاً حافلاً ومتنوعاً خصه للاحتفاء بيوم المرأة العالمي وذلك على مدار شهر مارس وفي كافة مواقعه بالقاهرة والمحافظات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
من أبرز ملامح البرنامج يستضيف مركز محمود مختار الثقافي من 12 وحتى 14 مارس ملتقى "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة – معرض لفنانين من أجيال مختلفة عن المرأة – معرض للحرف النسائية على مستوى 5 محافظات (البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، أسوان (متضرري السيول)، الجيزة، الوادي الجديد)– تكريم عدد من الرائدات المشهود لهن بالأثر العظيم والفعال في (الفن التشكيلي – الحرف التراثية – العمارة)– تكريم (قادرات باختلاف – ذوي القدرات الخاصة) في تعبيرهم التشكيلي للمرأة.
وفي مجال الحرف التراثية ينظم القطاع مجموعة من الورش المختلفة من بينها ورش في مجالات الأزياء والنسيج والصدف بدار النسجيات المرسمة ومركز الفن والحياة براتب صديق، ورش تنمية مهارات للحرف البيئية من خلال بيوت الإبداع بالوادي الجديد مع سيدات قرية (الماكس البحري)، إقامة ندوة بدار النسجيات عن دور الحرف التقليدية وأثرها في النهوض بمستوى المرأة والمجتمع.
كما تعقد مواقع القطاع بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمنصورة وقنا وبورسعيد والمنوفية سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية وأيضاً التي تبرز أهمية دور المرأة في بيئات العمل والأسرة وأثر ذلك على المجتمع، كما يشمل البرنامج ورشاً متنوعة رسم وتلوين وأشغال فنية وفي فنون التطريز وغيرها من المجالات.
برنامج متنوع يمتد على مدار شهر مارس وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بيوم المرأة العالمي والاهتمام بتنفيذ أنشطة تتسم بالتنوع ما بين الاحتفاء والتوعية بجانب تعزيز مهارات المرأة وتنمية مواهبها وكذلك تعليمها مهارات وحرف جديدة تمكنها من الاعتماد على نفسها وتتيح لها فرصا واعدة للعمل بما يعود بالإيجاب عليها وعلى المجتمع.

قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

أسبوع أسود.. نقابات العمال الفرنسية تتعهد بقطع الكهرباء عن المدن

بالغاز المسيل للدموع.. تدخل عاجل من الشرطة اليونانية لفض الاحتجاجات بعد حادث القطار

ارتفاع شديد لـ الدولار.. العملة الامريكية تسجل أعلي مستوياتها عالميا

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

زفاف يتحول إلى مأساة.. مصرع 14 شخصاً غرقاً قبالة سواحل اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

بعد العثور على ممر سري..عالم آثار:الهرم الأكبر مليء بالألغاز وسنشهد اكتشافات عظيمة|خاص

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عن بلع العلكة.. 5 علامات خطيرة تشير لارتدائك حمالة صدر غير مناسبة

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ