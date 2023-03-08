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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تبناهم واعتدى عليهم.. اتهام بلوجر يهودي باستغلال الأطفال جسديا

المتهم بالاعتداء
المتهم بالاعتداء

اتهم بلوجر شهير بالتيك توك، والذي تبنى تسعة أولاد، بإلاعتداء الجسدي على معظمهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، حاييم نسيم كوهين، الأب العازب، 38 عامًا، اكتسب 200 ألف متابع عبر منصة التواصل الاجتماعي بعد قام ظهوره مع "عائلته الفريدة" التي يتبناها في هيوستن.

اتهمات بالاعتداء 

لكنه تحول إلى مجرم في نظر الرأي العام، بعد مواجهته لاتهامات جاءت أثناء خروجه بكفالة في قضية غير اخلاقية أرتكبها مع طفل، كما ذكرت صحيفة هيوستن كرونيكل.

المتهم

وكان الحاخام كوهين، الذي يدعي أنه تلميذ من بروكلين للحركة الدينية اليهودية الحسيدية، وجد نفسه يخضع للتحقيق من قبل الشرطة، بعد أن أبلغ أحد أبنائه دون الكشف عن هويته في بودكاست الشهر الماضي أنه تعرض لاعتدء و سوء المعاملة.

المتهم بالاعتداء

زعم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا أنه تعرض لاعتداء جنسي منذ سن 11 - بعد أسابيع فقط من تبنيه - وأضاف أن العديد من إخوته تعرضوا للإيذاء أيضًا.

بلوجر شهير التيك توك اعتداء على اطفال حخام تبني

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