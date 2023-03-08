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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق جرس جلسة تداول البورصة احتفالا باليوم العالمي للمرأة

صدى البلد

شاركت ماري لوي، عضو المجلس القومى للمرأة، ومقررة لجنة المرأة الريفية صباح اليوم، الأربعاء، في إطلاق جرس جلسة تداول البورصة، احتفالا باليوم العالمى للمرأة. 

يأتي ذلك بمشاركة  الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، ورامي الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة، والدكتورة جيهان صالح، عضو مجلس إدارة البورصة، والمستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.   

وعبرت “لوي”، عن بالغ سعادتها بالمشاركة، مؤكدة على أهمية دور المرأة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موجهة التهنئة لجميع سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجميع العاملات بالبورصة، مشيرة إلى الإنجازات التى تمت في هذا القطاع والتى تمثل علامة فارقة في وضع  المرأة في عضوية مجالس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة.

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IMG-20230308-WA0288
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