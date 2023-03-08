عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب: الحكومة أخرست ألسنة المغرضين بنفيها الاستقطاع من رواتب المصريين بالخارج

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

أشاد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة التوضيح الصادر من الحكومة بشأن نفي استقطاع جزء من راتب المصريين في الخارج لصالح الدولة المصرية.

وأكد شكري في تصريح صحفي له اليوم، أن التوضيح الحكومي يخرس ألسنة المغرضين، لاسيما وأن مصر تتعرض لحرب شائعات إجرامية سافرة وغير مسبوقة تنال كل قرارات وإجراءات الدولة بالتزييف في محاولة لخلق البلبلة وعدم الاستقرار.

وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى ما ذكرته وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن عدم تدخل الحكومة في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج. وأنه لا توجد نية لاستقطاع جزء من الرواتب أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم.


ولفت شكري، إلى اهتمام الدولة ودعهما لكل أبناءها بالخارج، وكذلك الحرص على حماية وحفظ حقوقهم وحل كافة مشاكلهم.

وحذر نائب البرلمان ، من أن هذه الشائعة تستهدف التأثير على تحويلات المصريين بالخارج والتي تعتبر جزء هام من مصادر الدخل القومي لمصر.


ووجه المهندس طارق شكري التحية لوزيرة الهجرة، بشأن حرصها في التواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم والاستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج، وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية في الوطن.

في سياق متصل، حذر شكري،  من استمرار الشائعات الكاذبة في ملف الاستثمار رغم التصدي الكبير من جانب الدولة لأي مشكلات حرفية على الأرض . لكن هناك حملة موازية للحملة الشعواء في ملف المصريين العاملين بالخارج.  ولابد أن يتحدث المستثمرين الشرفاء عن حقيقة دعم الدولة في هذا الاطار، خصوصا وأن هناك انزعاج كبير من الكلام الخاطىء والمعلومات المضللة في ملف الاستثمار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

إعلان عاجل من تركيا بشأن وقوع زلازل قوية وتسونامي في البحر المتوسط

موضوعات متعلقة

مشروعات بـ 102 مليار جنيه | تطوير قطاع المواصلات والصناعة في سوهاج

رئيس محلية النواب: السيسي أرسى مفهوما جديدا لحقوق الإنسان في المحافل الدولية

تمتهن النصب.. عضو بالشيوخ: منصات العملات المشفرة تعمل بدون تراخيص

رئيس طاقة النواب: المرأة عززت دورها المجتمعي في عهد السيسي

برلماني: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان

برلماني يدين بشدة اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين

عربية النواب: نظرة الاتحاد الأوروبي لمصر تؤكد أهمية دور القاهرة إقليمياً ودولياً

برلماني: تسهيلات الحصول على التأشيرة أفضل طريقة لجذب السياح لمصر

ترشيحاتنا

زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات .. تفعيل حزمة اجتماعية بـ 190 مليار جنيه

عبوات غذائية للمعيلات.. الداخلية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة| فيديو

مدبولي يتحدث عن دعم رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز

الجرام نزل 135 جنيها .. أسعار الذهب اليوم

بعد تصريحاتها وظهورها اللافت.. صور آثارت ضجة ل شيري عادل

الصحف التركية تبرز تصريحات سامح شكري حول الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. ميار أبو كتير: أرجو تشريع قانون يحمي السيدات من الإهانة

في اليوم العالمي للمرأة.. أمراض لن تتوقعها تصيب السيدات

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

اشرب وارميها .. الزجاجات البلاستيك تصيبك بمرض خطير

فيديو

سامح ضحية حادث قليوب.. زرع كلى لتعود له الحياة ومات بسبب القطار|تغطية خاصة

هبوط يضرب الذهب ومفاجأة في سعر الدولار | تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره الأمريكي لبحث التعاون العسكري والتدريبات المشتركة

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ