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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يفتتح التهديف أمام بطل توجو في الكونفيدرالية

صدى البلد

أحرز فخر الدين بن يوسف الهدف الأول لبيراميدز أمام اسكو كارا في الدقيقة 3 في المباراة التي تقام حاليا في دولة توجو في إطار مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفيدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.

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