بيراميدز يفتتح التهديف أمام بطل توجو في الكونفيدرالية

أحرز فخر الدين بن يوسف الهدف الأول لبيراميدز أمام اسكو كارا في الدقيقة 3 في المباراة التي تقام حاليا في دولة توجو في إطار مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفيدرالية.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي
وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.