الصحف التركية تبرز تصريحات سامح شكري حول الزلزال

أبرزت الصحف التركية، اليوم الأربعاء، تصريحات السفير سامح شكري وزير الخارجية، التي أدلى بها في الاجتماع الوزاري بجامعة الدول العربية.

وجاء في صحيفة “يني شفق التركية”، بدأ الاجتماع الـ 159 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد دقيقة صمت.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: "نشعر بالحزن الشديد جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا".

كان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، قال إن مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له فى الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف وزير الخارجية: "سنستمر فى اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام وحماية الحقوق للشعب الفلسطيني".

وزير الخارجية يتقدم بخالص العزاء لتركيا وسوريا

وتابع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: " تألمنا مما أحدثه الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا.. وأتقدم بخالص العزاء لشعبي سوريا وتركيا، مجددا التعبير عن المساندة ووقوف الدول العربية إلى جانبهما".