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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مصطفى متغيب عن منزله بأبو زغبل في ظروف غامضة

صدى البلد

استغاث المواطن عزت حسني احمد ، المقيم بمنطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية، في رسالة إلى خدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله "مصطفي" ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه لدى أقاربهم أو أصدقائه أو بمنطقة سكنهم .

 

ويقول حسني في رسالته: “تغيب نجلي مصطفي عزت حسني أحمد وعنده 14 سنة، من منطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية ، تغيب منذ يوم 15 فبرابر 2023 ،  كان خارج مع أصحابه من ساعتها مارجعش ومحدش يعرف عنه حاجة”.

 

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجده ، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى نجلي الغائب نور عينى وأغلى من حياتى".


وتابع: "بعد غيابك كل حاجة سودا فى حياتى وبدعى ربنا سبحانه وتعالى أن ترجع سالما غانما من أجل أمك وإخوتك وأبوك المريض سندك فى الدنيا الغدارة، إحنا بنموت يا ابني كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنت بعيد عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكون بخير، نفسى أشوفك وأحضنك وأضمك إلى صدرى قبل ما أموت لأنك وحشتنى".


واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه ، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه ، رأفة بحال أسرته التى كاد قلبها ينفطر على غيابه ”.


وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الرقم: 
01096057311

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ظروف غامضة منطقة ابو زعبل محافظة القليوبية أصحاب القلوب الرحيمة اهل الخير

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