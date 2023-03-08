داليا مصطفى تكشف تفاصيل دورها في "علاقة مشروعة" مع ياسر جلال

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن تفاصيل العمل الفني الذي تظهر فيه في السباق الرمضاني، مشيرة إلي أنها تشارك مسلسل «علاقة مشروعة».

وأضافت “داليا مصطفى”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة”، مساء اليوم الأربعاء، العمل الفني يشاركها فيه النجم ياسر جلال، وتظهر خلال الأحداث بشخصية زوجة النجم ياسر جلال، قائلة "ياسر جلال يجسد زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، وحس رومانسي مرهف بالمشاعر".

وتابعت “داليا مصطفى” أنها تحمل لديه الكثير من الوفاء والإخلاص، لما يستحقه من المكانة الروحانية في قلبها وغيرها.