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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

كارنيه عضوية الأهلي | نجل صلاح قابيل يهدي مقتنيات والده لمتحف الفن المصري

صدى البلد

أهدى عمرو قابيل، نجل الفنان الراحل صلاح قابيل، بعضًا من مقتنيات والده لمتحف "الفن المصري لرموزه ورواده".

اشتملت مقتنيات صلاح قابيل على الآتي :

- بدلة (جاكت+ بنطلون).
- كارنيه عضوية النادي الأهلي ١٩٧٩.
- بطاقة شخصية ورقية.
- بايب.
-  عدد ٤ رابطة عنق.
- عدد ٧ صور فوتوغرافية.
- نظارة شمسية.
- شهادة تقدير من إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- ساعد يد.

ووجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال؛ بدعم متحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي تم افتتاحه بعد التطوير خلال شهر يناير الماضي.

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مقتنيات صلاح قابيل 

 

 

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