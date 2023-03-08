عبد الصادق الشوربجي: مضمار الهجن يُحيي التراث.. وتبادل حضارات مع الأشقاء العرب

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه كان سعيد الحظ بسبب حضوره للمهرجان السابق للهجن وكان فخورا للغاية لأنها كانت المرة الأولى الت تشهد مهرجان ومؤتمر للهجن في مصر بـ أرض الفيروز.

وتابع الشوربجي خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اليوم كانت الزيارة لمتابعة وتفقد مضمار الهجن وأنه وجد الأمر رائعا للغاية ومختلفا تماما، ووجه التحية والشكر لمحافظ جنوب سيناء، متابعا أنه سعيد للغاية على المستوى الشخصي لإضافة مؤتمر جديد يقرب الاشقاء العرب، وأن هذا المهرجان يعتبر تراثا و مصر تحيي هذا التراث.

الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة المصرية



ونوه عبد الصادق الشوربجي بأن الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة المصرية ويجب أن تلقي الضوء على التراث وهذا هو سبب التواجد اليوم، وهذا التراث متواجد في الدول العربية بشكل كبير مثله مثل كرة القدم، ونحن نحيي هذا التراث لزيادة التقارب بيننا وبين الأشقاء العرب.