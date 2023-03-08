عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الصادق الشوربجي: مضمار الهجن يُحيي التراث.. وتبادل حضارات مع الأشقاء العرب

عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه كان سعيد الحظ بسبب حضوره للمهرجان السابق للهجن وكان فخورا للغاية لأنها كانت المرة الأولى الت تشهد مهرجان ومؤتمر للهجن في مصر بـ أرض الفيروز.

وتابع  الشوربجي خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن اليوم كانت الزيارة لمتابعة وتفقد مضمار الهجن وأنه وجد الأمر رائعا للغاية ومختلفا تماما، ووجه التحية والشكر لمحافظ جنوب سيناء، متابعا أنه سعيد للغاية على المستوى الشخصي لإضافة مؤتمر جديد يقرب الاشقاء العرب، وأن هذا المهرجان يعتبر تراثا و مصر تحيي هذا التراث.

 

الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة المصرية


ونوه عبد الصادق الشوربجي بأن الصحافة القومية أحد أعمدة الدولة المصرية ويجب أن تلقي الضوء على التراث وهذا هو سبب التواجد اليوم، وهذا التراث متواجد في الدول العربية بشكل كبير مثله مثل كرة القدم، ونحن نحيي هذا التراث لزيادة التقارب بيننا وبين الأشقاء العرب.

المهندس عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة نهال طايل جنوب سيناء الهجن الابل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

بيراميدز في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز فيوتشر على الجيش الملكي

حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

توتنهام يتعادل مع ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

شاهد.. الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان / أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

الخطة اتغيرت.. سبب وحيد يمنع رحيل محمد صلاح عن ليفربول| تفاصيل

فيديو

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ