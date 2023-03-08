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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن لاعب الأهلي

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه من الوارد أن يكون هناك صفقات تبادلية مع النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك لاعبا مميزا من فريقه كان مطلوبًا في القلعة الحمراء خلال يناير الماضي لكنه تمسك بوجوده نظرا لكونه عنصر مهم في تشكيلة الموج الأزرق.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامـج بوكس تو بوكـس: : "زياد طارق ومحمد مغربي في سموحة الموسم القادم لاننا تعاقدنا معهم لموسم ونصف ومن حق الأهلي إعادتهما بعد نهاية الموسم".

وأضاف: "مصطفى سعد سيعود للأهلي بعد نهاية الإعارة في الموسم الجاري لأننا قمنا بضمه لمدة 6 أشهر، وكل الأمور واردة في الموسم الجاي قد يستمر معنا".

وحول بيع خالد عبدالفتاح إلى الأهلي، أوضح فرج عامر: "لم يحدث أي مفاوضات رسمية حتى الآن بشأن تفعيل بند الشراء".

وختم حديثه قائلا: "علمت أن مارسيل كولر مُعجب للغاية بقدرات خالد عبدالفتاح وأصبح عنصرا هاما في الفريق، والنادي الأهلي يحق له تفعيل بند الشراء قبل ختام الموسم الجاري".

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