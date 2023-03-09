عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف تفاصيل حديث ريال مدريد عن القلعة الحمراء

أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جمهور النادي الأهلي هو السند الحقيقي للنادي، وهذا على مدار تاريخه وليس فترة محددة، مشيرًا إلى اعتزازه بهذا الأمر خاصةً أنه واحد منهم.

وتابع سراج الدين خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "النادي الأهلي اسم جاذب لأي مؤسسة عالمية أو محلية أو قارية، وعلاقتي برابطة الليجا الإسبانية يأتي بسبب أنني حضرت الماجستير الخاص بي هناك في عام 2016، وتم توطيد العلاقات بها منذ هذا الوقت، والتعامل بينهم وبين النادي الأهلي طبيعي في ظل العلاقات الجيدة وسوف تستمر في الفترة المقبلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "كانت هناك زيارة لنادي ريال مدريد في عام 2019، وعند وقوعنا في طريق بعض بكأس العالم للأندية، بدأنا في الاتصالات والترتيب لهذا الأمر، وكانت هناك سعادة من الناديين بتلك المباراة، وبعد البطولة حرصت على تهنئتهم باللقب، وأرسلوا فاكس أبدوا فيه بسعادتهم بالمباراة، وأثنوا على أداء لاعبي الأهلي خلال اللقاء ووصفهم بالشجاعة، وتمنوا وجود تعاون مستقبلًا".