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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استاد الأهلي| عضو مجلس إدارة الأحمر يزف بشرى سارة للجماهير

صدى البلد

 

أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن استاد النادي الأهلي، هو الحلم الذي تنتظره الجماهير ومحمود الخطيب رئيس النادي وهو مهتم به بشكل كبير.

وتابع سراج الدين خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك تعاون من مؤسسات الدولة لإنهاء هذا الملف، والجميع يساهم في الملف، وتم الحصول على أرض الشيخ زايد، ولكن الأزمة في الارتفاعات الخاصة بالملعب، وبعدها نجحنا في الوصول إلى 30 متر ارتفاع وهي النسبة المطلوبة، وشركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية تعمل بشكل قوي على هذا الملف، وتم عقد اجتماعات وورش عمل داخل النادي، حتى نستطيع الخروج بملعب يليق باسم جماهير النادي الأهلي، وتلقينا عرضين من شركتين بشأن حقوق التسمية على الاستاد".

وأضاف: "سوف يتم الإعلان عن هذا الملف قريبًا وسوف يكون مفاجأة للجماهير، وسوف يتم استخدام المنطقة حول الملعب كخدمات تجارية وبالتالي سيكون هذا استثمار من جانب الشركة التي ستتولى الأمر، وسوف يمنح النادي دخل كبير من وراء ذلك، واطمئن الجماهير أننا أصبحنا في الامتار الأخيرة".

واختتم سراج: "ملعب مختار التتش تم بداية تطوير أرضيته وتم عمل له صيانة مؤقتة خلال وجود الفريق في كأس العالم للأندية، ومحمود الخطيب طلب ملف ودراسة كاملة لتعديل الأرضية، وفي النهاية يتم تلبية مطالب الجهاز الفني وسوف يتم عمل كافة التجهيزات، ولكن نقل التدريبات هي مسؤولية المدير الفني وسيكون هناك دراسة بالتنسيق معه لتطوير الملعب".

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