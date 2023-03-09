محمد سراج الدين يكشف سبب تفوق الأهلي في الألعاب الجماعية ويضع روشتة عبور صن داونز

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، السبب وراء تفوق النادي في جميع الألعاب خلال الفترة القليلة الماضية.

وتابع سراج خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تفوق النادي الأهلي في النشاط الرياضي بشكل كاسح خلال الفترة الماضية على مستوى جميع الألعاب، جاء نتاج عمل وجهد كبير من خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وجميع المسؤولين.

وأضاف: نعمل على تلبية كل الاحتياجات في جميع الألعاب سواء على مستوى المدربين أو اللاعبين، وبالتالي ما يحدث من تفوق هو حصاد لما تم بذله.

واختتم: "مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، هي مباراة هامة للاعبين، وأثق في الجهاز الفني واللاعبين، ومعدن الفريق يظهر في الأوقات الصعبة، وعلى اللاعبين الدخول في المباراة ولديهم ثقة في الفوز من أجل حصد نقاط المباراة".