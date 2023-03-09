أخبار التوك شو| احذروا "الجو هيقلب تاني".. وأحمد موسى يتأثر بالدموع على الهواء لهذا السبب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الجو هيقلب تاني| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكد الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وفى المعدلات الطبيعية، ومن غد هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.



دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المرأة المصرية لها دور كبير، وتتحمل الكثير والكثير، ووجه أحمد موسى التحية والتقدير لكل سيدة مصرية.



أحمد موسى يشيد بموقع صدى البلد للتميز في تغطية حادث قطار قليوب

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، و الزميل إبراهيم الهواري، مراسل موقع صدى البلد من القليوبية، على التغطية المتميزة لـ حادث قطار قليوب.

الرئيس يوجه بتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد في تطوير الموانئ البحرية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعميد بحري عادل بحيري رئيس الشعبة الهندسية للقوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجموعة شركات الغرابلي، والمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، والمهندس حسام القاضي رئيس قسم تخطيط مكتب دار الهندسة.

شكري : مصر تعزّز دور الجامعة العربية في قرارات البيئة وتحدياتها

تقدم وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية منذ قليل بخالص التعازي لضحايا الاقتحام الأخير بـ مخيم جنين مؤكدا على إدانته لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا.

بعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب.. هل هدد مبابي بالاعتزال؟

أفادت قناة العربية، في تقرير لها أن أنباء قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تهديد كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان بالاعتزال دوليا حال عدم تبرئة زميله وصديقه المغربي أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب التي تحقق فيها السلطات الفرنسية حاليا.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل إقامة مضمار الهجن بشرم الشيخ

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية مهتمة جدا بـ جميع أنواع الرياضات، وأن القبائل المصرية تهتم بهذه الرياضة بشكل خاص وهي رياضة الهجن وهي إرث كبير جدا، ووزارة الشباب والرياضة لديها الاتحاد المصري لرياضة الهجن.

خبير اقتصادي: فوائد عديدة لتوقيت زيادة برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%

أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن توقيت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من أبريل المقبل كان مهما وله جدوى وأهداف كبيرة.



حلاقة رجالي : فيه ستات منعت اجوازهم بـ يقصوا شعرهم عندى

قالت عبير مصطفى، سيدة تعمل فى صالون حلاقة رجالى ، إنها تعمل في مهنة الحلاقة منذ 25 عاما رغم أنها عملت فى مهن كثيرة قبل الحلاقة مشيرة إلى أنها كانت تبحث عن عمل ، وقررت العمل فى صالون حلاقة رجالى ونجحت فيه بشكل كبير

بلاش أكلات مستفزة في رمضان.. عزة مصطفى توجه رسالة لبرامج الطبخ

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، الشيف الشربيني، وبرامج الطبخ التي يتم إذاعتها عبر جميع المنصات الإعلامية المصرية؛ مراعاة مشاعر الغير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية؛ وذلك تزامنًا مع استقبال شهر رمضان الكريم خلال أسبوعين.