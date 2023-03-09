رغم اعتناقه المسيحية.. رئيس كينيا يوقف خطابه أمام الحضور احتراما لأذان العصر..فيديو

انتشر مقطع فيديو قصير على موقع تويتر للرئيس الكيني، ويليام روتو، اثناء القاء خطاب امام حشد من الحضور، بينما فاجأهم برد فعله خلال حديثه حيث رُفع صوت اذان العصر بأحد المساجد القريبة في العاصمة نيروبي فتوقف عن الحديث تقديراً واحتراماً لشعائر الإسلام رغم اعتناقه الدين المسيحي.





وصفق الحضور بحرارة للرئيس البالغ من العمر 56 عاما، بعد انتهاء الاذان امتنانا منهم لاحترامه وتقديره للشعائر الدينية، كما يعرف روتو بتدينه وممارسته للشعائر الدينية بالاماكن العامة.



ويعيش في دولة كينيا أغلبية من المسيحيين حيث يعتنق المسيحية ما يقارب 85% من السكان المحليين، بينما حوالي 11% من سكان البلاد مسلمون، وفقا لآخر تعداد سكاني أجري في عام 2019.

وتتميز المجتمعات الدينية المختلفة في كينيا بشكل عام بحالة من التعايش السلمي، ويتمتع الرئيس أيضا بدعم العديد من المسلمين.





نشأة الرئيس روتو



وُلد الرئيس روتو في عائلة بروتستانتية، وأصبح بعد ذلك مسيحيا إنجيليا، وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية صورا له عندما كان قسا في شبابه.

وهو أول رئيس مسيحي إنجيلي للبلاد ومن المرجح أن يولي الدين أهمية كبرى ويضعه في مركز الصدارة، بعد أن لعب دورا رئيسيا في فوزه في الانتخابات.

ولطالما عقدت زوجته اجتماعات للصلاة، وقد نسب روتو في عدة مناسبات نجاحه السياسي إلى دعمها الروحي وإيمانها الراسخ.

وروتو لا يخجل من المجاهرة بدينه، وكان صريحا في تحفظه على قضايا مثل حقوق المثليين والإجهاض، والتي من المحتمل أن يعود النقاش حولها مجددا خلال فترة ولايته.

ويشتهر روتو بأنه خطيب مفوه نجح في اجتذاب حشود الجماهير لتجمعاته الانتخابية، كما كان أداؤه قويا في المقابلات الإعلامية.

وعادة ما يبدأ حديثه قائلا "يا صديقي"، ما يساعد على خلق جو من الألفة بينه وبين الناخبين وتهدئة منتقديه.