برسالة حادة.. أحمد موسى يهاجم إعلاميا من عناصر الإخوان

هاجم الإعلامي أحمد موسى، أحد عناصر الأخوان الهارب، المذيع أحمد طه، خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "بائع الهوي يطل من موقعه علي الناس، ليبيع لهم بضاعته الفاسدة العفنة، إنه الهارب من العدالة المذيع الاخواني أحمد طه، السباب اللعان، الناقل الحصري لبث الاكاذيب وترويج الافك والضلال".

وتابع: “لا يخفي أبدا كراهيته للدولة ومؤسساتها، فيعمل طوال الوقت علي استهدافها والتحريض عليها، بل ونشر ضلاله وفجورها مدفوع الأجر لن ننسي جرائم كل رخيص يبيع وطنه، وستواجه مؤسسات الدولة هذا التحريض السافر والشائعات التي تستهدف ضرب إستقرار الوطن ولن نتسامح مع من بخون أو يبيع الوطن نظير حفنة من المال سيكون مصير صاحب اللسان العفن مثل غيره من عبيد المرشد”.

واختتم: “فهذا المتشرد الهارب أحمد طه (المحكوم عليه بالسجن ١٥ عاما) ستكون نهايته في أقرب مقلب قمامة، هكذا نتعلم من دروس التاريخ، لكل متطاول وخائن ومحرض علي الفتن ، ما يستحقه من اللعنات والحساب قادم لا محاله”.