بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

شاركت النجمة أصالة ، جمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت أصالة بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستان باللون الابيض كشف عن خضرها النحيف وهو ما علق عليه الجمهور:" ده فوتوشوب".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج و قامت برفع شعرها.

و كتبت اصالة على الصورة :"كلّ سنه وكلكن ياستّات الدّنيي كلّها بخير وصحّه وعافيه وطموح بقدراتكن مهما كانت أدواركن .. الستّ اللي بتخدم أبوها والستّ اللي بتراعي أمها والستّ اللي بتربّي ولاد والستّ اللي ماحملت بسّ زرعت أمومتها بييوت كتيره واهتمًت بالنّاس وراعتهم وكانت لهم أحسن سند ..

الستّ المكافحه البطله الّلي بعرق جبينها غسلت شرف أُمّه.. كلّ سنه وأمًي الّلي ياما قضّت أيّام وشهور طويله أو بالأحرى سنين تقعد بالسّاعات تعمل لرجليّي مساج وهلكت لقدرت ترجّعني أمشي.. كلّ سنه وأنتي ياعزّوز ياحبيبتي ياشريكتي ربيتي ولادي ولسًه بتعطي أكتر مافيكي..

الله يحفظ كلّ ست من الهمّ يعكًر قلبا ومن خذلان يشرخ قطعه من هالرّوح الله يحفظكن كلكن ويهدي قلوب الّلي قسيوا ويوسّع روحكن بالصًبر ويعطكين أحلى ضحكه ونتسامح قدّ مافينا ولو فينا ننسى ياريت.. الله يحفظ كلّ ستً بتخلّلي الدّنيي حلوه.. #يوم_المرأة_العالمي"

