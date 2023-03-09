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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

صدى البلد

 


 

شاركت الفنانة هالة صدقى ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام خلال حفل الموسيقار هاني شنودة بالرياض.


 

وظهرت هالة صدقى ، باطلالة مثيرة للجدل وعرضتها لبعض الانتقادات ، مرتدية توب شفاف .


 

وكانت الفنانة الهام شاهين ، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها ب منتدى الإعلاميات العرب وندوة عن دورالإعلام الرقمى فى دعم و تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا.


 

حيث أثارت إلهام شاهين الجدل من خلال إطلالتها الجريئة التى عرضتها لبعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا ،حيث ظهرت مرتدية توب شفاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم اطلالة كلا من الهام شاهين وهالة صدقى..

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