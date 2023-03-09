بائع الهوى|أحمد موسى يهاجم إعلاميا من عناصر الإخوان.. وكاد يبكي لهذا السبب

برسائل حادة لإعلامي من عناصر الأخوان ولقطات حصرية لاشتباكات الشرطة والآف المتحجين في جورجيا، قدم الإعلامي أحمد موسي حلقة مميزة تحدث فيها عن كثير من الأمور التى تهم فئة كبيرة من المواطنين .. إليكم التفاصيل.

برسالة حادة.. أحمد موسى يهاجم إعلاميا من عناصر الإخوان

هاجم الإعلامي أحمد موسى، أحد عناصر الأخوان الهارب، المذيع أحمد طه، خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



أحمد موسى يعرض لقطات لاشتباكات الشرطة وآلاف المحتجين في جورجيا

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات فيديو لـ اشتباكات الشرطة و آلاف المحتجين في جورجيا، وأكد موسى أن الاشتباكات قائمة حاليًا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المتظاهرون في جورجيا معترضون، على قانون العملاء الأجانب المثير للجدل والذي قال البعض إنه سيخنق الحريات في البلاد.



دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المرأة المصرية لها دور كبير، وتتحمل الكثير والكثير، ووجه أحمد موسى التحية والتقدير لكل سيدة مصرية.

وتأثر أحمد موسى على الهواء، وكاد أن يبكى أثناء الحديث عن السيدات، وعن الأم والزوجة والابنة.



أحمد موسى: سمير فرج وعبد المجيد محمود قدما خدمات جليلة لمصر..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لا تنسى شهداءها لما قدموه في سبيل هذا الوطن، مستطردا «مصر لا تنسوا من قدموا خدمات جليلة لها؛ لذا أطلق الرئيس السيسي اسم اللواء سمير فرج على أحد محاور الأقصر».



أحمد موسى يشيد بموقع صدى البلد للتميز في تغطية حادث قطار قليوب

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، و الزميل إبراهيم الهواري، مراسل موقع صدى البلد من القليوبية، على التغطية المتميزة لـ حادث قطار قليوب.



أحمد موسى عن مروجي الشائعات: لا بدائل لديهم ومحاولاتهم فشلت ..فيديو

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تعرض مصر لكم هائل من الشائعات؛ من أجل استهداف مؤسسات الدولة واقتصادها على مدار الليل والنهار.

وقال “موسى”، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر «قناة صدى البلد»، إن الشعب أصبح على دراية تمكنه من التفريق بين الحقائق والشائعات، موضحا «ما نجحوش في شائعاتهم عن الإعلام والرئيس وقناة السويس والفراخ والبيض واللحمة».



الرئيس سيكون مع أسرهم غدًا.. أحمد موسى: مصر لا تنسي الشهداء |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيشارك غدًا فى الندوة التثقيفية، الخاصة بيوم الشهيد، موضحًا أن الرئيس سيكون مع أسر الشهداء و الأبطال.



بعد 12 عامًا | أحمد موسى يوجه أمرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا فى وطن يشهد على مدار الساعة، لهجمة شائعات كثيرة جدًا، موضحًا " فى هبد شغال على البلد كل يوم".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر من 2011 حتى اليوم عندما تأخذ خطوة للأمام، يريد البعض أن تعود مصر للخلف، ولكن رغم الشائعات الدولة تسير فى طريقها الصحيح.



قلق من الغد| أحمد موسى: أى فلوس الناس بتاخدها لا تكفي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري تحمل فاتورة صعبة، من أجل العودة والنمو الاقتصادي، موضحًا أن العالم يتحدث اليوم و يستعد لـ الإجراءات الاقتصادية الجديدة.

