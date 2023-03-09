هشام يكن: الأهلي قادر على الفوز في جنوب إفريقيا

أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي قادر على الانتصار أمام صن داونز في جنوب إفريقيا رغم صعوبة المباراة، مشيرا إلى أن اللاعب المصري عندما يدخل في صعوبات كثيرة فأنه يكون قادر على إخراج أفضل ما لديه.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيوتشر وبيراميدز لديهم حظوظ ايضا في الصعود ضمن بطولة الكونفدرالية، ومن الوارد وصول فيوتشر للدور القادم بعد الفوز على الجيش الملكي".

وأضاف: "أتوقع صعود فيوتشر في مفاجأة كبيرة خلال البطولة".

وأكمل: "الأهلي متصدر بطولة الدوري وهناك فرق كبير مع الزمالك، ورغم اقتراب الفريق الاحمر لكن المنافسة لم تنتهي حتى الآن".