مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

يروج الكثير من ربات المنزل لشراء قطعية لحمة ناعمة وسهلة الطبخ والمضغ خصوصا للاطفال وتسمي ورق الحجر .

وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري افضل قطعية للحمة وهي تسمية ورق الحجر

وقالت نوح اسمها عند الجزار ورق الحجر وتعتبر جزء من الحجاب الحاجز أو بمعني ادق بين الصدر والبطن وبالغربي اسمها skirt steek خصوصا في الحيوان الصغير

لحمه ناعمة وطرية وسهلة الهضم ولذيذة جدا



فيها صافي الدهون لايصل ٣%

حلوة جدا للناس الكبيرة سنا او التي ليس لديها اسنان أو للاطفال الصغيرة وهي مثل العرق الفلتو واليكم شكل قطعية ورق الحجر

