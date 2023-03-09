موجز السوشيال: الخطيب يمتنع عن اللحاق بالأهلي في جنوب أفريقيا.. وأحمد موسى يهاجم اعلاميا من عناصر الإخوان

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، على مباراة الأهلي وصن داونز السبت المقبل، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأشار شوبير إلي حفل غنائي يقيمه صن داونز قبل مباراة الأهلي، مع تذاكر ببلاش للجمهور، وكتب: “صن داونز يقيم حفلة على شرف الأهلي.. والخطيب يرد بدعم كولر واللاعبين.. ونهاية مشوار أيمن أشرف في القلعة الحمراء”.

هاجم الإعلامي أحمد موسى، أحد عناصر الأخوان الهارب، المذيع أحمد طه، خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "بائع الهوي يطل من موقعه علي الناس، ليبيع لهم بضاعته الفاسدة العفنة، إنه الهارب من العدالة المذيع الاخواني أحمد طه، السباب اللعان، الناقل الحصري لبث الاكاذيب وترويج الافك والضلال".

وتابع: “لا يخفي أبدا كراهيته للدولة ومؤسساتها، فيعمل طوال الوقت علي استهدافها والتحريض عليها، بل ونشر ضلاله وفجورها مدفوع الأجر لن ننسي جرائم كل رخيص يبيع وطنه، وستواجه مؤسسات الدولة هذا التحريض السافر والشائعات التي تستهدف ضرب إستقرار الوطن ولن نتسامح مع من بخون أو يبيع الوطن نظير حفنة من المال سيكون مصير صاحب اللسان العفن مثل غيره من عبيد المرشد”.



بأمر الطبيب.. الخطيب يمتنع عن اللحاق بالأهلي في جنوب أفريقيا

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مستجدات بالأهلي قبل لقاء صن داونز، في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: “محمود الخطيب منع من السفر إلي جنوب افريقيا لمصاحبة الاهلي في مباراته الفاصلة امام صن داونز بامر طبيبة الخاص، الذي منعة وحذره من عواقب السفر لظروفه الصحية الطارئة”.