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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا.. أحمد موسى يهاجم إعلاميا

صدى البلد

نشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل والسيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا.

تفاصيل مصرع وإصابة شخصين بحادث طريق أسوان أبوسمبل..شهود عيان: عجلة القيادة اختلت
شهد طريق أسوان / أبو سمبل البرى مساء الأربعاء وقوع حادث تصادم شاحنتين نقل " تريلا " مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر. 

السيطرة على حريق داخل مصنع حلويات بطنطا
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بمصنع حلويات بمنطقة الاستاد بطنطا إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بسيارات المطافيء والسيطرة على الموقف دون وقوع إصابات أو ضحايا .

برسالة حادة.. أحمد موسى يهاجم إعلاميا من عناصر الإخوان
هاجم الإعلامي أحمد موسى، أحد عناصر الأخوان الهارب، المذيع أحمد طه، خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هشام يكن: الأهلي قادر على الفوز في جنوب إفريقيا
أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي قادر على الانتصار أمام صن داونز في جنوب إفريقيا رغم صعوبة المباراة، مشيرا إلى أن اللاعب المصري عندما يدخل في صعوبات كثيرة فأنه يكون قادر على إخراج أفضل ما لديه.

تراجع هائل في سعر النفط عالميا
انخفضت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء وسط مخاوف من أن تشكل زيادات أكبر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ضغطا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط مما أبطل مفعول تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

مصدر أمنى ينفى شائعات إخوانية حول وجود انتهاكات بمركز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود انتهاكات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الأجواء الشتوية الماطرة مرة أخرى اعتبارا من الإثنين المقبل الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣؛ وتشير آخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ارتفاع كبير في أسهم بورصات أوروبا
ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة أمس بعد استيعاب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي تشير إلى المزيد من عمليات زيادة الفائدة.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر STOXX600 بأقل من 0.1% إلى 460 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنسبة 0.46% مسجلاً 15631 نقطة، فيما زاد FTSE البريطاني بنحو 0.1% عند 7929 نقطة، بينما تراجع CAC الفرنسي 0.2% مسجلاً 7324 نقطة.

بعد زلزال الفلبين المدمر .. موقف مصر من توقعات العالم الهولندي
كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة حدوث زلزال مدمر في مصر حسب كلام المدعي الهولندي "فرانك هوغربيتس".
 

حريق هائل الزمالك مخزونات الخام النفط التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة حادث تصادم

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