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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي للفتيات بسيناء على الحرف اليدوية

تدريب الفتيات في
تدريب الفتيات في سيناء على الحرف اليدوية

تنفذ مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة شمال سيناء، برنامجا تدريبيا للفتيات على الحرف اليدوية، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، تحت شعار "علمني حرفة"، والتي يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بواقع دورتين شهرياً.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن برنامج الدورات التدريبية "علمني حرفة" يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالتدريب المهني والحرفي، والإعداد لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة.

وأوضح أنه يتم عقد ورش عمل لتدريب الفتيات في مجال الحرف اليدوية بمحافظة شمال سيناء.

من جانبها، أكدت منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تنفيذ برنامج "علمني حرفة" يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإقامة مشروعات صغيرة توفر فرص عمل حقيقية تساعد الشباب على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، والتي تؤكد أن التدريب الحرفي يعود بالنفع على المجتمع.

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سيناء الفتيات الحرف اليدوية تدريب

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