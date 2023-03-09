فرمان من كولر | ثنائي دفاع الأهلي يقتربان من الرحيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة كبري بخصوص ثنائي مدافعي الأهلي.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية ، أن الغموض لا يزال مسيطر على موقف رامي ربيعة وأيمن أشرف، ورغم التفاوض في البداية مع ربيعة على التجديد ولكن وجهات النظر بعيدة.

واختتم أمير هشام تصريحاته ،أيمن أشرف بنسبة كبيرة لن يتم تجديد عقده.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة، على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.