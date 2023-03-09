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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف سبب منع «الخطيب» من السفر مع بعثة الأهلي لجنوب أفريقيا

الخطيب
الخطيب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سبب عدم سفر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الفريق لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية فيسبوك ،"محمود الخطيب منع من السفر إلي جنوب أفريقيا لمصاحبة الأهلي في مباراته الفاصلة أمام صن داونز بأمر طبيبه الخاص، الذي منعه وحذّره من عواقب السفر  لظروفه الصحية الطارئة".

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.

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