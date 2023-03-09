مستمران معنا.. فرج عامر يصدم الأهلي بشأن عودة لاعبيه

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف مصير ثنائي الأهلي للعودة مرة أخرى للقلعة الحمراء.

وقال عامر، في تصريحات تليفزيونية: زياد طارق، ومحمد مغربي، مستمران مع نادي سموحة، الموسم المقبل، لأنه يتبقى في عقدهم موسم إضافي، ونرفض قطع الإعارة".

واختتم فرج عامر تصريحاته قائلا: “مصطفى سعد سيعود للأهلي الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته، وكل الأمور واردة في الموسم المقبل، قد يستمر معنا موسما إضافيا”.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب أفريقيا؛ استعدادًا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على جميع الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.