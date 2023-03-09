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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يوجه الشكر لوكالة الأمم المُتحدة لإغاثة الفلسطينيين

صدى البلد

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع فيليب لازاريني وكيل الأمين العامّ للأمم المُتحدة المُفوض العامّ لوكالة الأمم المُتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سُبُل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة.


وأعرب وزير الخارجية العراقي - خلال اللقاء على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الوزاريَّة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى وزراء الخارجيَّة المُنعقدة بمقر الجامعة العربيَّة في القاهرة اليوم الخميس وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - عن شكره للوكالة لما تقدمه من مُساعدات ودعم إلى اللاجئين الفلسطينيين، والتي تسهم بدورها بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مُؤكَّدا حرص العراق على تقديم المُساعدات إلى الشعب الفلسطينيّ الشقيق.


من جانبه، استعرض وكيل الأمين العام جُهُود وكالة الأمم المُتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومشاريعها الإنسانيَّة ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.

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