الأعلى للإعلام يهنئ وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بـ «يوم الشهيد»

هنّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

وقال المجلس في بيان له: "إذ نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "إذ نذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة دفاعاً عن ترابها الغالي ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات".

واختتم المجلس بيانه:" عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهداءنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة".