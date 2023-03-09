مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بعد مباراة صن داونز.. تعرف عليها

زف الإعلامي أمير هشام بشري سارة لجمهور الأهلي بعد مباراة صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أكد الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية،، أن النادي الأهلي تفاوض مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من الوارد أن يتم الإعلان عن تجديد عقد إبراهيم عقب العودة من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون، خاصةً أن كولر مُعجب باللاعب ويرغب في استمراره".

وأضاف أمير هشام: "محمود متولي مدافع الفريق، تم الاتفاق معه أيضًا على تمديد عقده ومنحه عقد طويل خلال الفترة المقبلة، وحسين الشحات سوف يتم التفاوض معه في الفترة المقبلة".