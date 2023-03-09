ابن شهيد يؤدي التحية العسكرية للرئيس السيسي |شاهد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقام ابن أحد الشهداء بتأدية التحية العسكرية للرئيس السيسي أثناء تكريم والده.



وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.



وقال العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: تظل القوات المسلحة، هي رمز الوفاء لأبطاله، الذين ضحوا بأروحهم ودمائهم فداء للوطن، ترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم، وتحيط أسرهم وأبنائه بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.

وأضاف: يتجدد عهد الأبطال بالذود عن مصرنا الغالية بكل غال ونفيس، نتذكر هؤلاء الأبطال الذين وهبوا حياتهم للوطن، فلم يهابوا الموت، بل أقدموا عليه، مؤمنين بحق بلدهم عليهم وقدسية ترابها وفريضة الدفاع عنه وشرف الشهادة في سبيله.

وأكد أن العسكرية المصرية ستظل رمزا للفداء والتضحية، في سبيل الحفاظ على هذا الوطن العظيم، ولعل عطاء أبطال القوات المسلحة على مر العصور، يجسد الشرف والتفاني والإخلاص والانتماء الذي يعكس عقيدة الجيش المصري العظيم.