يا سائلي عن بلادي.. ياسر وهبة يلقي قصيدة شعرية في الاحتفال بـ«يوم الشهيد»|فيديو

ألقى العميد ياسر وهبة، قصيدة شعرية فى حب الوطن، وتضحيات الشهداء، فى يوم عيد الشهيد.

وقال العميد ياسر وهبة، مقدم الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: أن ما يربطنا بمصر ليس مجرد أرض نعيش فيها، وإنما هى حالة من العشق، تجعل هواها يجري فى الدماء".

وأضاف خلال وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عندما ينطق اسم مصر تتهاوي دموعنا فخرًا، بـ الانتماء إليها، فمصر هي شمس الأقمار فى ليل بدرها، وقمر الشموس فى دفء حضنها".

وتابع:"يا سائلي عن بلادي أن لى وطنًا هواه يجري دماء فى شراييني.. لو قيل مصر.. تهاوي الدمع شجنًا وقولت يا أرضها السماء ضميني".